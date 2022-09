Simone Lorieri Spezia | “Atleti oggi con poco tempo per allenarsi”

Leggi su danielebartocciblog

(Di venerdì 2 settembre 2022) Off-Season eCalcio) protagonisti. Durante la caldissima stagione estiva al JustMe Cavalli di Forte dei Marmi, una delle località più rinomate del turismo mondiale, si è tenuto un evento di grande successo denominato Off-Season. Ad esso hanno partecipato diversi calciatori (tra cui Mattia Caldara e Gianluca Mancini) e preparatorici di squadre della Serie A. Un progetto ambizioso e interessante, in particolar modo rivolto a quei calciatori che vogliono ristabilire il proprio equilibrio psico-fisico, per prepararsi al meglio in vista del campionato e non solo. Nell’occasione abbiamo scambiato quattro chiacchiere con, uno dei preparatorici delloCalcio ovvero collaboratore Area Performance . Il ...