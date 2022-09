Sessa Aurunca, sindaco: “Provocatoria la nomina di un componente della minoranza nel coordinamento del Pd” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSessa Aurunca (Ce) – Il sindaco Di Iorio e il segretario pd Sessa scrivono a Letta e Mauri: “inaccettabile e Provocatoria la nomina di un componente della minoranza nel coordinamento del Partito Democratico, se non sarà rimossa provocherà una confusione nell’opinione pubblica tale da abbattersi come un macigno sul risultato finale”. Il sindaco di Sessa Aurunca, Lorenzo Di Iorio, ed il segretario della sezione del Partito democratico, Francesco Sessa, scrivono al segretario nazionale, Enrico Letta, ed al commissario provinciale, Matteo Mauri, dopo aver appreso della nomina di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – IlDi Iorio e il segretario pdscrivono a Letta e Mauri: “inaccettabile eladi unneldel Partito Democratico, se non sarà rimossa provocherà una confusione nell’opinione pubblica tale da abbattersi come un macigno sul risultato finale”. Ildi, Lorenzo Di Iorio, ed il segretariosezione del Partito democratico, Francesco, scrivono al segretario nazionale, Enrico Letta, ed al commissario provinciale, Matteo Mauri, dopo aver appresodi ...

Chicomesol : RT @TeleradioNews: Piccoli itinerari turistici: Francolise – Carinola – Sessa – Aurunca - TeleradioNews : Piccoli itinerari turistici: Francolise – Carinola – Sessa – Aurunca - mariamworldart : RT @11Giuliano: Selezione: SESSA AURUNCA,stato lo Convocava periodicamente per “Questioni” che riguardano la sua Salute, ma adesso toccher… - Massxmo : RT @11Giuliano: Selezione: SESSA AURUNCA,stato lo Convocava periodicamente per “Questioni” che riguardano la sua Salute, ma adesso toccher… - scorpio66966 : RT @11Giuliano: Selezione: SESSA AURUNCA,stato lo Convocava periodicamente per “Questioni” che riguardano la sua Salute, ma adesso toccher… -