Scoppia la bomba-carcere sulla campagna elettorale 59 suicidi nel 2022: è record. "Ma non si parli di indulto" (Di venerdì 2 settembre 2022) Nei primi otto mesi del 2022, già 59 persone si sono tolte la vita in carcere, più di una ogni quattro giorni. 15 casi solo ad agosto, uno ogni due giorni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 settembre 2022) Nei primi otto mesi del, già 59 persone si sono tolte la vita in, più di una ogni quattro giorni. 15 casi solo ad agosto, uno ogni due giorni Segui su affaritaliani.it

ProgettoLepanto : @davalessi_ct @susy962 Infatti, se scoppia una guerra globale, ci stiamo chiamando una bella bomba nucleare in casa… - Alessardo74 : Prima o poi a quelli di Fratelli di 'ndrangheta gli scoppia la bomba in mano. #IoVotoM5SconConte #DallaParteGiusta - occhiodelcalcio : Domani scoppia la bomba di mercato Solbakken - e il difensore - s0uImatt : dato che alla fine sarò a monza alle quali vorrei sapere cos’è sto clan giusto per sapere se devo ancora venire o s… - rominapetrini2 : @GDF #GDF 4-8-2022 SCOPPIA LA BOMBA SULLE INOCULAZIONI DEI SIERI: II PM di Pordenone indaga contro lo stato per le… -