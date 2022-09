San Siro, il 19 settembre via al dibattito pubblico (Di venerdì 2 settembre 2022) San Siro data dibattito pubblico – Il 19 settembre inizierà una nuova fase per San Siro. In tale data infatti avrà il via il dibattito pubblico sul nuovo stadio di Inter e Milan, come riporta il Corriere della Sera. Lo ha annunciato ieri il sindaco Beppe Sala alla sua prima uscita pubblica dopo la pausa L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 settembre 2022) Sandata– Il 19inizierà una nuova fase per San. In tale data infatti avrà il via ilsul nuovo stadio di Inter e Milan, come riporta il Corriere della Sera. Lo ha annunciato ieri il sindaco Beppe Sala alla sua prima uscita pubblica dopo la pausa L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

