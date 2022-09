Padre Pio, la recensione: svestire di santità per parlare della società (Di venerdì 2 settembre 2022) La recensione di Padre Pio dalla Mostra del cinema di Venezia: il film di Abel Ferrara non è un biopic, quanto piuttosto un resoconto dell'Italia povera del primo dopoguerra. Amata, analizzata, indagata, pregata, criticata: quella di Padre Pio è una figura che accoglie attorno a sé masse di fedeli, e sguardi scettici. Una personalità che vive ancora, dopo anni, nel limbo confinante tra il potere della fede e il sospetto più profondo. Si alimenta delle mani congiunte in preghiera di chi crede ciecamente, e quelle che sfogliano pagine e battono su tasti di tastiera alla ricerca del trucco, dell'indizio finale di un perfetto teatrino dell'essere santo. In un mondo perennemente rivolto verso la luce dello schermo, celebrando in massa una nuova forma di comunione non più ecclesiastica, ma di … Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022) LadiPio dalla Mostra del cinema di Venezia: il film di Abel Ferrara non è un biopic, quanto piuttosto un resoconto dell'Italia povera del primo dopoguerra. Amata, analizzata, indagata, pregata, criticata: quella diPio è una figura che accoglie attorno a sé masse di fedeli, e sguardi scettici. Una personalità che vive ancora, dopo anni, nel limbo confinante tra il poterefede e il sospetto più profondo. Si alimenta delle mani congiunte in preghiera di chi crede ciecamente, e quelle che sfogliano pagine e battono su tasti di tastiera alla ricerca del trucco, dell'indizio finale di un perfetto teatrino dell'essere santo. In un mondo perennemente rivolto verso la luce dello schermo, celebrando in massa una nuova forma di comunione non più ecclesiastica, ma di …

