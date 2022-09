Musetti-Ivashka domani in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di venerdì 2 settembre 2022) Lorenzo Musetti affronterà Ilya Ivashka nel terzo turno degli US Open 2022. Il carrarino arriva dalla convincente vittoria in quattro set contro il qualificato olandese Brouwer. Prima ancora quella straordinaria all’esordio in cinque set sul belga Goffin, che per tre volte ha servito senza successo per il match nel parziale decisivo. Dall’altra parte il potente bielorusso, che ha sconfitto in quattro set rispettivamente lo statunitense Querrey e, a sorpresa, il polacco Hurkacz, testa di serie numero otto dello Slam americano. Quest’anno i due si sono già incontrati sulla terra in altura di Madrid. Ad imporsi fu il giovane azzurro in rimonta al termine di una grande battaglia. La partita è assolutamente alla pari. Impossibile individuare un chiaro favorito. Sicuramente l’avversario può essere indigesto al gioco di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Lorenzoaffronterà Ilyanel terzo turno degli US. Il carrarino arriva dalla convincente vittoria in quattro set contro il qualificato olandese Brouwer. Prima ancora quella straordinaria all’esordio in cinque set sul belga Goffin, che per tre volte ha servito senza successo per il match nel parziale decisivo. Dall’altra parte il potente bielorusso, che ha sconfitto in quattro set rispettivamente lo statunitense Querrey e, a sorpresa, il polacco Hurkacz, testa di serie numero otto dello Slam americano. Quest’anno i due si sono già incontrati sulla terra in altura di Madrid. Ad imporsi fu il giovane azzurro in rimonta al termine di una grande battaglia. La partita è assolutamente alla pari. Impossibile individuare un chiaro favorito. Sicuramente l’avversario può essere indigesto al gioco di ...

