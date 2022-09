Moto2 GP Misano | Alonso Lopez il più rapido delle FP2 | ottavo Arbolino

gponedotcom : Nonostante una caduta, Celestino rimane però il più veloce nella combinata del venerdì, 2° Augusto Fernandez seguit… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Più indietro #Vietti e @MattiaPasini - - motograndprixit : #Moto2 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Più indietro #Vietti e @MattiaPasini - - dianatamantini : MOTO2 - Celestino Vietti sempre al comando in classifica combinata, con caduta nelle FP2. Alonso Lopez svetta nel p… - corsedimoto : MOTO2 - Celestino Vietti sempre al comando in classifica combinata, con caduta nelle FP2. Alonso Lopez svetta nel p… -

La seconda sessione di prove libere segna il balzo in avanti di Alonso Lopez , decisamente il più veloce in un turno in cui la temperatura più alta dell'asfalto ha impedito un miglioramento generale ...Stesso discorso anche per Mattia Pasini , seconda wild card stagionale per il veterano romagnolo in sella alla terza moto del Team Inde GasGas Aspar, caduto nella FP2 (16° a 0.702) e terzo nel ...Il pilota del VR46 Mooney Racing Team, Luca Marini, ha parlato al termine delle prime libere sul circuito di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli. Il classe 1997 non è andato oltre al 19esi ...Lo spagnolo si piazza in seconda posizione in una classifica combinata che vede ancora Celestino Vietti in testa ...