(Di venerdì 2 settembre 2022) Le parole diÈ senza dubbio la Regina della musica pop, e ancora oggi, a 64 anni appena compiuti,sa come far discutere di sé, nel bene e nel male. La cantante, che proprio in occasione del suo compleanno è tornata in Italia, ha da poco pubblicato il suo ultimo progetto discografico “Finally L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella 2000

... il trasferimento del Comando nell'attuale sede di viaAlta. ← Cascia, 'Premio Don ... Bocciail governo...ha diviso la platea. Da una parte chi la osanna come l'unica vera innovatrice e icona di rottura del nostro secolo, dall'altra chi lasostenendo che ormai non sappia più come ... Madonna stronca i suoi matrimoni con Sean Penn e Guy Ritchie Rispondendo alle domande dei fan, Madonna stronca i suoi matrimoni con Sean Penn e Guy Ritchie: ecco le sue parole.Assenza di barriere antipanico, mancata indicazione delle postazioni per disabili e molto altro ancora. Non c'era sicurezza nelle serate danzanti dell'estate 2022. Il ruolo dei Pesante e i guai giudiz ...