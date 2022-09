LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo vicinissimo ai fuggitivi nella parte finale (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Vuelta A España 2022 16.59: Foratura per Soler e Parra a 16 km dal traguardo 16.58: Si è arrestata la spinta della Trek Segafredo in testa al gruppo e cala inevitabilmente l’andatura degli inseguitori. gruppo allargato 16.57: Sta crescendo anche il vento che potrebbe diventare un fattore in questo finale di gara. Il vantaggio dei 3 a 4 km dal traguardo volante è di 28? 16.55: Ora è la Trek Segafredo a prendere decisamente in mano l’iniziativa nel gruppo e a cercare di chiudere il gap per favorire l’uomo di punta di giornata, Mads Pedersen 16.53: L’obiettivo dei tre fuggitivi è riuscire ad arrivare al traguardo volante: mancano 7 km 39? di vantaggio 16.50: Mancano ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA16.59: Foratura per Soler e Parra a 16 km dal traguardo 16.58: Si è arrestata la spinta della Trek Segafredo in testa ale cala inevitabilmente l’andatura degli inseguitori.allargato 16.57: Sta crescendo anche il vento che potrebbe diventare un fattore in questodi gara. Il vantaggio dei 3 a 4 km dal traguardo volante è di 28? 16.55: Ora è la Trek Segafredo a prendere decisamente in mano l’iniziativa nele a cercare di chiudere il gap per favorire l’uomo di punta di giornata, Mads Pedersen 16.53: L’obiettivo dei treè riuscire ad arrivare al traguardo volante: mancano 7 km 39? di vantaggio 16.50: Mancano ...

CyclingTodayPro : Vuelta a Espana 2022 – stage 13 (Ronda – Montilla 168.4km) LIVE STREAM: - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13.15 per la partenza della tappa odierna de #LaVuelta22. - Eurosport_IT : 13ª tappa di transizione tra Ronda e Montilla, ci sarà un arrivo in volata o ci penserà la fuga a portare a casa la… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: spazio ai velocisti ma occhio alle trappole - #Vuelta #España… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA -