LIVE Fognini-Nadal 6-2 4-6 2-6, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo passa in vantaggio (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTO SET 6-2 TERZO SET Nadal. In rete il rovescio del ligure, che ora si trova sotto di un set. 15-40 DUE SET POINT Nadal. Doppio fallo Fognini, che forza anche la seconda. 15-30 Si ferma sul nastro la volèe di rovescio dell’azzurro. 15-15 Dritto inside out solido dello spagnolo. 15-0 Dolcissima la palla corta di dritto di Fognini. 5-2 Game Nadal. Termina in rete il rovescio incrociato del numero 60 ATP, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel set. 40-30 Errore stavolta dell’iberico con la volèe di dritto. 40-15 Molto attento Nadal sotto rete. Lo spagnolo si procura due palle del 5-2. 30-15 Non arriva neppure alla rete il lob difensivo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUARTO SET 6-2 TERZO SET. In rete il rovescio del ligure, che ora si trova sotto di un set. 15-40 DUE SET POINT. Doppio fallo, che forza anche la seconda. 15-30 Si ferma sul nastro la volèe di rovescio dell’azzurro. 15-15 Dritto inside out solido dello. 15-0 Dolcissima la palla corta di dritto di. 5-2 Game. Termina in rete il rovescio incrociato del numero 60 ATP, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel set. 40-30 Errore stavolta dell’iberico con la volèe di dritto. 40-15 Molto attentosotto rete. Losi procura due palle del 5-2. 30-15 Non arriva neppure alla rete il lob difensivo di ...

