LIVE Berrettini-Murray 6-4 5-4, US Open 2022 in DIRETTA: arriva il break del romano che serve per il secondo set (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DOPPIO FALLO, arriva IL break PER Berrettini! 5-4, ORA SI serve PER IL secondo SET! 15-40 Ace centrale di Murray. 0-40 In rete il colpo in uscita dal servizio di Murray! TRE PALLE break! 0-30 PUNTO DELLA PARTITA! Prima un’altra mazzata di dritto con i piedi fuori dal campo, poi il tocco di volée su cui Murray non può niente! 0-15 Aggressivissima risposta di Matteo, ci prova Murray ma senza successo. GAME Berrettini, 4-4. Finisce in rete il passante lungolinea di Murray. AD-40 Servizio e smash di cattiveria di Berrettini. 40-40 Si difende alla morte Murray, che tira un colpo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADOPPIO FALLO,ILPER! 5-4, ORA SIPER ILSET! 15-40 Ace centrale di. 0-40 In rete il colpo in uscita dal servizio di! TRE PALLE! 0-30 PUNTO DELLA PARTITA! Prima un’altra mazzata di dritto con i piedi fuori dal campo, poi il tocco di volée su cuinon può niente! 0-15 Aggressivissima risposta di Matteo, ci provama senza successo. GAME, 4-4. Finisce in rete il passante lungolinea di. AD-40 Servizio e smash di cattiveria di. 40-40 Si difende alla morte, che tira un colpo ...

