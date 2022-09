LIVE Berrettini-Murray 6-4 2-3, US Open 2022 in DIRETTA: break immediatamente recuperato (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Che peccato Matteo! Va di palla corta, Murray ci arriva con la controsmorzata, il colpo di Berrettini va poi in corridoio. 15-0 Prima vincente di Murray. GAME Berrettini, 3-3. Turno a zero per l’azzurro. 40-0 Di nuovo il servizio esterno di Berrettini, che ha notato come Murray risponda praticamente sui teloni di fondocampo. 30-0 Servizio vincente dell’azzurro. 15-0 Chiusura a rete di Matteo dopo la prima esterna. GAME Murray, 2-3. Scambio faticosissimo, Matteo prova ad uscirne con la palla corta che esce di nulla. 40-30 Solito schema dello scozzese, che poi chiude in volée. Berrettini arriva sulla palla ma il suo recupero è lungo. 30-30 Murray non ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Che peccato Matteo! Va di palla corta,ci arriva con la controsmorzata, il colpo diva poi in corridoio. 15-0 Prima vincente di. GAME, 3-3. Turno a zero per l’azzurro. 40-0 Di nuovo il servizio esterno di, che ha notato comerisponda praticamente sui teloni di fondocampo. 30-0 Servizio vincente dell’azzurro. 15-0 Chiusura a rete di Matteo dopo la prima esterna. GAME, 2-3. Scambio faticosissimo, Matteo prova ad uscirne con la palla corta che esce di nulla. 40-30 Solito schema dello scozzese, che poi chiude in volée.arriva sulla palla ma il suo recupero è lungo. 30-30non ...

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Murray 6-4 2-2 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Murray #terzo #turno - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Murray 4-3 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Murray #terzo #turno - zazoomblog : LIVE Berrettini-Murray 1-2 US Open 2022 in DIRETTA: si segue l’andamento dei servizi - #Berrettini-Murray #DIRETTA… - sportli26181512 : Berrettini-Murray agli Us Open, il risultato in diretta live del 3° turno: Quarta sfida tra l'azzurro e l'inglese,… - partidosonline5 : Murray vs Berrettini en directo HD Murray vs Berrettini live in HD -