Letta | ' La scelta per il Paese è o noi o la Meloni'

damiacer : @Art19641 @attiliolioi @EnricoLetta C’è andato anche lui con la maglietta di Putin? In ogni caso, è stata ovviame… - patriziadegioia : RT @enzoben43: @EnricoLetta @ilmanifesto Anziché fare una scelta tra riformisti e populisti, Letta attacca entrambi, mettendo l’accento su… - GPovesi : @EnricoLetta Lasci perdere a cercare sempre colpevoli al di fuori di noi. Quella guerra a cui Lei si riferisce non… - enzoben43 : @EnricoLetta @ilmanifesto Anziché fare una scelta tra riformisti e populisti, Letta attacca entrambi, mettendo l’ac… - voceditalia : Letta chiama al voto: “Unica scelta è fra noi e la destra” -

E Matteo non rischia il posto" Enrico, l'arma del "voto utile" per la sfida a Giorgia Meloni. ... Senato: tutti i candidati all'uninominale Lad'amore contro il non voto Poi la chiusa che ...La nostra funzione è quella di dare un'alternativa credibile e forte rispetto alla destra sempre più spostata su Meloni e rispetto ache ha fatto la, legittima ma che noi non ...Tutti i leader a confronto in un inedito esame pre-elettorale per chi si candida a guidare l'Italia dopo il 25 settembre. È il palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio il primo ...Tutti i leader a confronto in un inedito esame pre-elettorale per chi si candida a guidare l'Italia dopo il 25 settembre. È il palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio il primo ...