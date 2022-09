Lazio | Sarri recupera Romagnoli e Anderson | Pedro salta la rifinitura

FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - 1900_since : #Calciomercato #Lazio: #Sarri ne fa fuori un altro. Arriva il comunicato ufficiale per #SofianKiyine - 1900_since : #EuropaLeague: ecco la lista depositata da #Sarri - 100x100Napoli : #ItaliaMele alla vigilia di #LazioNapoli -

ROMA - Sospiro di sollievo per Maurizio. Il tecnico biancoceleste recupera infatti sia Romagnoli che Felipe Anderson in vista della sfida contro il Napoli , in programma allo stadio Olimpico domani. Il difensore e l'esterno ...Commenta per primo Laha consegnato questo pomeriggio alla UEFA l'elenco dei giocatori a disposizione per la fase a ... Per il terzino serbo si tratta di una ennesima bocciatura da parte di, ...Quinto turno di Serie A che parte sabato con tre sfide davvero di alto livello. Si comincia alle 15 con Fiorentina-Juventus, poi toccherà al derby della Madonnina, Milan-Inter, alle ore 18, Infine all ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...