La Russia non fornirà più gas dal Nord Stream 1 (Di venerdì 2 settembre 2022) Ha scelto il suo canale ufficiale di Telegram per dare la notizia più attesa del giorno ma meno auspicata da consumatori e imprese: Gazprom non riprenderà il flusso di gas verso l'Europa fino a data fa destinarsi. Rimarrà chiuso così per molto tempo il Nord Stream 1, il gasdotto che attraverso il Mar Baltico rifornisce di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno diversi paesi dell'Europa Nord-occidentale, passando per la Germania. Il flusso di gas era già stato interrotto tre volte questa settimana da Gazprom per motivi tecnici, l'ultima il 31 agosto. Gli operatori economici si aspettavano una riapertura per il 3 settembre dopo la manutenzione, ma il colosso energetico russo ha deciso di annullare la scadenza e prolungare il blocco per un tempo indefinito. Anche questa volta la motivazione formale di Gazprom, che ha il monopolio ...

