Inter | la lista Champions | c' è anche Acerbi | fuori Dalbert

Fabiano79405768 : @Pistogolblasta2 L’Inter lascia fuori dalla lista Champions Dybala e Bremer - gdstwits : Inter , la lista dei 26 per la Champions League - Thor_sixtysix : @RPozzolli @Inter Far passare Handa come l’unico colpevole mi sembra davvero sbagliato. Con lui la lista è lunga a… - Adamao76 : RT @SalJ80: L'Inter lascia fuori dalla lista UEFA #Bremer è #Dybala - CristianCegagge : RT @SalJ80: L'Inter lascia fuori dalla lista UEFA #Bremer è #Dybala -

1), si vede che sono passate in mani non europee : due delle prime cinque società della: il ... l', passato da Massimo Moratti al magnate indonesiano Thohir nel 2013 e da questo al gruppo ...In cima alladei desideri dell'allenatore rimane Acerbi , ma nella giornata di ieri, come si ... Skriniar al PSG/ Calciomercato, pressing dopo cessione Diallo: "no" di Marotta Resta però da ...«La Roma aveva un'eredità pesante - ha spiegato Pinto - abbiamo un percorso da fare per creare sostenibilità». Friedkin, in quanto membro del cda dell’Eca, ha avuto un ruolo attivo nello scrivere il n ...Inter ha comunicato alla Uefa la lista di 26 giocatori per la prima parte di stagione europea in Champions League: inserito l’ultimo acquisto Francesco Acerbi mentre resta fuori Dalbert, infortunato.