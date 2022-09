Gas, scontro Ue-Russia sul price cap. Mosca: “Con un tetto al prezzo chiuderemo le forniture” (Di venerdì 2 settembre 2022) La guerra in Ucraina assume in Europa il volto di guerra del gas. Nell’Unione europea cresce la determinazione a porre un tetto al prezzo del gas russo e Mosca, per ritorsione, si dice pronta a chiudere per sempre i rubinetti all’Occidente. “Sono della ferma convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa“, ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Se i Paesi ostili metteranno un tetto ai prezzi sulle risorse energetiche russe, Mosca fornirà petrolio solo ai Paesi che si adeguano alle condizioni del mercato“, ha replicato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Foto Ansa/Epa Anatoly MaltsevMolto più duro il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, come riporta la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 settembre 2022) La guerra in Ucraina assume in Europa il volto di guerra del gas. Nell’Unione europea cresce la determinazione a porre unaldel gas russo e, per ritorsione, si dice pronta a chiudere per sempre i rubinetti all’Occidente. “Sono della ferma convinzione che è tempo di unaldel gas dai gasdotti russi in Europa“, ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Se i Paesi ostili metteranno unai prezzi sulle risorse energetiche russe,fornirà petrolio solo ai Paesi che si adeguano alle condizioni del mercato“, ha replicato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Foto Ansa/Epa Anatoly MaltsevMolto più duro il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, come riporta la ...

