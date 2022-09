(Di venerdì 2 settembre 2022) Fuori programma per Giorgiaappena salita sul palco in apertura del comizio elettorale in piazza del Carmine a. La leader di Fratelli d'Italia e' infatti stata avvicinata da un giovane ...

Agenzia ANSA

Fuori programma per Giorgia Meloni appena salita sul palco in apertura del comizio elettorale in piazza del Carmine a. La leader di Fratelli d'Italia e' infatti stata avvicinata da un giovane con la bandiera arcobaleno che le ha chiesto di garantire i diritti delle persone Lgbt+. Meloni ha raccolto il ...... ha detto la leader di Fdi a margine del comizio elettorale di. "Faremo quello che ... "Come si è visto anche in tante altrenel nostro paese - ha aggiunto - sono le ultime settimane ... Elezioni: Cagliari, botta e risposta tra Meloni e un manifestante Lgbt+ - Italia Fuori programma per Giorgia Meloni appena salita sul palco in apertura del comizio elettorale in piazza del Carmine a Cagliari. La leader di ..."Noi metteremo gente preparata al governo: pensate all'Istruzione, prima c'era Azzolina, Noi puntiamo al merito". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nelle prime battute del suo ...