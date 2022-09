(Di venerdì 2 settembre 2022) LONDRA – . Sono infatti scaduti oggi i termini per l’invio delle schede del voto postale condotto fra i circa 200.000 militanti del Partito Conservatore di maggioranza per la scelta di chi dovrà succedere a BoJo come leader e, automaticamente, come prossimo primo ministro britannico: con Liz Truss, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte incontraNuove polemiche su: festa di compleanno a Downing Streetsulla graticola ma insiste: “Non mi dimetto”alla prova del Parlamento, pressioni sul taglio delle tassesmentisce le voci sulle ipotesi di voto anticipato “Hasta la vista, baby”, il discorso di ...

zazoomblog : Gran Bretagna chiuso lo scrutinio per il dopo Boris Johnson - #Bretagna #chiuso #scrutinio #Boris… - Lopinionista : Gran Bretagna, chiuso lo scrutinio per il dopo Boris Johnson -

LONDRA -loper il dopo Boris Johnson. Sono infatti scaduti oggi i termini per l'invio delle schede del voto postale condotto fra i circa 200.000 militanti del Partito Conservatore di ...LONDRA - Scadono oggi i termini per l'invio delle schede del voto postale condotto fra i circa 200.000 militanti del Partito Conservatore di maggioranza per la scelta di chi dovrà succedere a Boris ...LONDRA - Scadono oggi i termini per l'invio delle schede del voto postale condotto fra i circa 200.000 militanti del Partito Conservatore di maggioranza ...A Aung San Suu Kyi, che in passato è stata condannata a 17 anni, le sono stati aggiunti altri tre anni con lavori forzati per frode elettorale ...