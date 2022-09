Buoni risultati in pista per i piloti della Scuderia Fulvio Norelli (Di venerdì 2 settembre 2022) Il pilota Alberto Rota, per gli amici “Rotaya”, campione europeo velocità classe 500 cc nel 1988, dopo una trentina d’anni ha indossato nuovamente il casco che aveva appeso al chiodo ed è risalito in sella a livello agonistico cimentandosi quest’anno nel Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, giunto nel fine settimana scorso alla quarta prova disputatasi sul fantastico circuito del Mugello. Eccoci al commento con Alberto: “Trentasei gli equipaggi al via. Dopo esserci classificati secondi in prova, io e il mio compagno Mauro Poloni abbiamo terminato al secondo posto in gara, riconfermando il risultato di metà luglio a Cremona. Questa volta però siamo riusciti a giocarcela ad armi pari con i leader del campionato fino a metà gara, rendendola un po’ più viva, transitando per parecchi giri in testa alla corsa. Poi loro hanno avuto la meglio, quindi complimenti ai ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 settembre 2022) Il pilota Alberto Rota, per gli amici “Rotaya”, campione europeo velocità classe 500 cc nel 1988, dopo una trentina d’anni ha indossato nuovamente il casco che aveva appeso al chiodo ed è risalito in sella a livello agonistico cimentandosi quest’anno nel Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, giunto nel fine settimana scorso alla quarta prova disputatasi sul fantastico circuito del Mugello. Eccoci al commento con Alberto: “Trentasei gli equipaggi al via. Dopo esserci classificati secondi in prova, io e il mio compagno Mauro Poloni abbiamo terminato al secondo posto in gara, riconfermando il risultato di metà luglio a Cremona. Questa volta però siamo riusciti a giocarcela ad armi pari con i leader del campionato fino a metà gara, rendendola un po’ più viva, transitando per parecchi giri in testa alla corsa. Poi loro hanno avuto la meglio, quindi complimenti ai ...

carlo234556 : RT @Mattiabuonocore: Se qualcuno non avesse ancora capito che lo scorso anno Oggi è un altro giorno ha ottenuto buoni risultati - regole_senza : @Mattiabuonocore Che tra l'altro il fatto che abbia ottenuto buoni risultati come tutti sanno è una fake news colos… - GiovineI : @CitroGuarino @Poghos2003 Questa mentalità di “tagliarselo per fare un dispetto alla moglie” non porta mai a buoni risultati. - Federic01996 : RT @Mattiabuonocore: Se qualcuno non avesse ancora capito che lo scorso anno Oggi è un altro giorno ha ottenuto buoni risultati - Mattiabuonocore : Se qualcuno non avesse ancora capito che lo scorso anno Oggi è un altro giorno ha ottenuto buoni risultati -