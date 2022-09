Bake Off Italia 2022 parte con un ritiro: un pasticcere lascia nella prima puntata (Di venerdì 2 settembre 2022) Ad aprire la nuova stagione dei talent show televisivi è anche quest’anno Bake Off Italia: il programma su dolci e sfornate di Real Time che in questa edizione 2022 si appresta a celebrare il decimo anniversario. Un festeggiamento fatto in grande stile da Benedetta Parodi e i suoi giudici: prove tecniche che ci riportano al passato, un tendone allargato e riallestito come fosse una grande serra e l’arrivo di un nuovo giudice, il partenopeo Tommaso Foglia. La prima puntata di Bake Off Italia 2022 è stata arricchita dalla presentazione dei sedici nuovi concorrenti e da alcuni colpi di scena davvero imprevedibili. Come di consueto la gara è entrata nel vivo con la realizzazione di una prova creativa: i pasticceri amatoriali hanno dovuto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022) Ad aprire la nuova stagione dei talent show televisivi è anche quest’annoOff: il programma su dolci e sfornate di Real Time che in questa edizionesi appresta a celebrare il decimo anniversario. Un festeggiamento fatto in grande stile da Benedetta Parodi e i suoi giudici: prove tecniche che ci riportano al passato, un tendone allargato e riallestito come fosse una grande serra e l’arrivo di un nuovo giudice, ilnopeo Tommaso Foglia. LadiOffè stata arricchita dalla presentazione dei sedici nuovi concorrenti e da alcuni colpi di scena davvero imprevedibili. Come di consueto la gara è entrata nel vivo con la realizzazione di una prova creativa: i pasticceri amatoriali hanno dovuto ...

