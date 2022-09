Zuppa di Porro 1° settembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 1 settembre 2022)di. Decreto bollette: questi sanno solo tassare. Il problema ora sono gli extraporofitti. Il concetto è assurdo, ma vallo a spiegare. Eni, che è controllata dallo Stato, paga 1,4 miliardi di imposte e il titolo crolla, ma non lo dicono. In tre mesi ha perso circa sette miliardi di capitalizzazione: un affarone. Capezzone: riveder il Pnrr. Scaroni: si capiva tutto sin dall’inizio. Tabarelli: Pitesai folle da cestinare. Italia oggi sapete con quale governo sono balzate le importazioni di gas dalla russia? Letta. Conti su gasdotto che non hanno fatto. E la ue sostende accordo visti facili con Mosca. Ita ai francesi, così lo stao continua a contare. Saipem va via il suo manager, dopo i perdite, ricapitalizzaioni e casini pazzeschi e Caio viene liquidato con 3,3 milioni. Non c’è da fare i moralisti, ma da ragionare. Sondaggi corsera, qui Azione ...