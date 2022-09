WWE | Si studiano nuovi modi per utilizzare The Undertaker dopo il suo ritiro

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 settembre 2022) Theè innegabilmente una delle figure più note della WWE. L’Hall of Famer si è ritirato nel 2020l’iconico Boneyard match contro AJ Styles. Tuttavia, la sua figura è ancora molto presente nella mente dei fan quando pensano alla WWE. Il Dead Man ha deciso di rimettere in scena il suo personaggio ancora una volta in one-man show. Il Philadelphia Inquirer riporta che il becchino si esibirà in un altro live 1deadMAN SHOW a Philadelphia, ed è previsto per il 7 ottobre al TLA di South Street. Sarà programmato un giorno prima del pay-per-view Extreme Rules. L’Hall of Famer ha in lista un numero ancora maggiore di show e la compagnia si sta godendo l’aumento delle vendite dei biglietti. Cosa fargli fare? Secondo rumor molto vicine alla dirigenza, la compagnia sta studiando altriper ...