Ultime Notizie – Nasa | 3 settembre nuova data lancio per missione lunare Artemis 1

La Nasa sta puntando a sabato 3 settembre come nuova data di lancio per la missione Artemis 1 verso la Luna. L'orario stimato è alle 14:17 Edt quando in Italia saranno le 20,17 di sera, e la finestra di lancio dura due ore. La missione Artemis I rappresenta l'avvio del nuovo programma lunare della Nasa, con l'Esa e l'Europa ed a forte partecipazione anche italiana, ed è il primo test integrato della navicella spaziale Orion della Nasa, del razzo Space Launch System (Sls) e dei sistemi di terra della Nasa presso il Kennedy Space Center, in Florida. La Nasa riferisce che i responsabili della missione si sono ...

