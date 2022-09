Ultime Notizie – Covid, Pregliasco: “Fare booster anche se non ultimo modello vaccino” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Con i vaccini staremo sempre a rincorrere le varianti” Covid, “che vediamo molto frequenti nel tempo. Già per il vaccino antinfluenzale abbiamo due appuntamenti annuali a febbraio e a settembre per aggiornare la composizione per le due epidemie stagionali invernali dei due emisferi”. Allo stesso modo per i vaccini Covid è arrivato oggi il primo aggiornamento, con l’approvazione in Ue dei bivalenti di Pfizer-BioNTech e Moderna adattati a Omicron 1, variante che oggi non circola più. Ma poco importa, evidenzia all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco: “Mi viene in mente un’immagine: se una persona ha bisogno di un nuovo telefono perché ha rotto il suo smartphone, non è che deve aspettare per forza il nuovo modello. Purtroppo sui vaccini c’è una narrazione simile, secondo cui il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “Con i vaccini staremo sempre a rincorrere le varianti”, “che vediamo molto frequenti nel tempo. Già per ilantinfluenzale abbiamo due appuntamenti annuali a febbraio e a settembre per aggiornare la composizione per le due epidemie stagionali invernali dei due emisferi”. Allo stesso modo per i vacciniè arrivato oggi il primo aggiornamento, con l’approvazione in Ue dei bivalenti di Pfizer-BioNTech e Moderna adattati a Omicron 1, variante che oggi non circola più. Ma poco importa, evidenzia all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio: “Mi viene in mente un’immagine: se una persona ha bisogno di un nuovo telefono perché ha rotto il suo smartphone, non è che deve aspettare per forza il nuovo. Purtroppo sui vaccini c’è una narrazione simile, secondo cui il ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - doctorzocrates : @szampa56 Mi scusi non ha letto le ultime notizie...?..stato concesso agli americaniiiiiiiiiiii..... - zazoomblog : Ultime Notizie – Caro energia e bollette nuovo piano del governo: cosa prevede - #Ultime #Notizie #energia… -