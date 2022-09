Ultime Notizie – Covid | in Cina lockdown a Chengdu | ‘bloccate’ 21 milioni di persone

(Di giovedì 1 settembre 2022) Inanche per. Per i circa 21di abitanti di questa metropoli dellasudoccidentale scatta l’ordine di rimanere in casa. Lo hanno riferito i media ufficiali del gigante asiatico che insiste sulla strategia ‘Zero’. Entro domenica tutti gli abitanti dovranno sottoporsi a test. Le misure restrittive sono state annunciate dopo che ieri a– capoluogo della provincia del Sichuan – sono stati confermati 132 casi di trasmissione locale del coronavirus dei 307 accertati in tutto il gigante asiatico su oltre 1,4 miliardi di abitanti. Anche altre città cinesi sono in. A Dalian, nel nord, le restrizioni riguardano la metà dei seidi abitanti. Forti ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - cclatwe : @ultimenotizie Ultime Notizie propagandista del regime criminale putiniano sta rendendo orgoglioso il ratto di una… - TuttoMercatoWeb : Twitch - Alle 17:30 live di TMW: vivi con noi le ultime, esaltanti ore del calciomercato - BitCryptoRepost : RT @GiovanniCripto: 1/ La stavamo aspettando tutti ed eccola qui la terza parte della serie #LatestOnCardano di @cardano_whale tradotta in… -

Il Sole 24 ORE

Secondo leindiscrezioni sulla trama, in futuro dovrebbe concretizzarsi un rapporto amichevole tra Harley Quinn e Batgirl .Il governo pensa ad un decreto autonomo per interventi sul caro energia, ma i tempi non sono strettissimi. La linea di Palazzo Chigi resta evitare altri interventi sui conti pubblici e lavorare a ... Ucraina, ultime notizie: spento reattore dopo gli spari, scambio di accuse. Presidente Lukoil muore ... Innanzitutto l’attuale back-to back MVP dell’NBA, il serbo Nikola Jokic, 27enne dei Denver Nuggets che ha rappresentato il suo paese per l’ultima volta ai Mondiali FIBA del 2019 in Cina. Detterà ...(Teleborsa) - Raggiunto l'accordo sul progetto per la velocizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento della linea ferroviaria Adriatica e affidata a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ...