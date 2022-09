Skam 5, si parla di micropene nella quinta stagione (Di giovedì 1 settembre 2022) Skam 5, micropene e fragilità maschile. Elia Santini è il personaggio al centro degli episodi dall'1 settembre 2022 su Netflix. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 1 settembre 2022)5,e fragilità maschile. Elia Santini è il personaggio al centro degli episodi dall'1 settembre 2022 su Netflix. Tvserial.it.

StraNotizie : Skam Italia 5 è online, si parla di ipoplasia. Nel cast la vincitrice di Pechino Express - BITCHYFit : Skam Italia 5 è online, si parla di ipoplasia. Nel cast la vincitrice di Pechino Express - ccoughsyrupx : bene raga da oggi si parla solo di skam finché non lo finirò e finché non mi riprenderò… perché so già che ci sarà… - feder0ca : Non capisco la gente delusa dalla trama del 'micro pene' della nuova stagione di Skam. A me pare un tema che rigua… - jiullare : @miamodio Non è sottovalutata, è che non serve un intera stagione incentrata su questo. Skam è una serie pop che pa… -