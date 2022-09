Sciopero Lufthansa, venerdì nero nei cieli: cancellati 800 voli (Di giovedì 1 settembre 2022) Non sono finiti i disagi per i viaggiatori in Europa: per la giornata di domani, venerdì 2 settembre, è stato annunciato uno Sciopero dei piloti Lufthansa, che ha costretto la compagnia aerea a cancellare circa 800 voli: La protesta... Leggi su today (Di giovedì 1 settembre 2022) Non sono finiti i disagi per i viaggiatori in Europa: per la giornata di domani,2 settembre, è stato annunciato unodei piloti, che ha costretto la compagnia aerea a cancellare circa 800: La protesta...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Venerdì nero per la Lufthansa Centinaia di migliaia di passeggeri e terra pe… - GonnelliLuca : Aumento degli stipendi. Sciopero dei piloti Lufthansa, a terra 130mila… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? #Lufthansa cancella 800 voli venerdì prossimo, per lo #sciopero dei piloti annunciato in nottata. La protesta colpirà 130 m… - rtl1025 : ?? #Lufthansa cancella 800 voli venerdì prossimo, per lo #sciopero dei piloti annunciato in nottata. La protesta co… - SkyTG24 : Sciopero Lufthansa, il 2 settembre si fermano i piloti: 800 voli cancellati -