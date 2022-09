Sabrent | annunciati i nuovi lettori di schede di memoria

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 1 settembre 2022) L‘aziendaha annunciato quest’oggi i suoissimidiCFexpress, SD e microSD Quest’oggi,(clicca qui per visitare il sito dell’azienda), produttore americano leader di periferiche informatiche e accessori per PC, ha presentato i suoiperdi. Questidisono progettati perCFexpress, SD e microSD. Con questi duepotrete ampliare le vostre capacità, i tipi di connessione, ed aumentare di gran lunga la velocità di trasferimento file. Come il lettore , che consentirà trasferimenti veloci per scaricare i file ...