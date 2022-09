Roma, mercato: Camara ufficiale, Diawara out (Di giovedì 1 settembre 2022) Calcio, , Kluivert stop. Febbrili ore finali di calciomercato in casa Roma. Ufficializzato l’arrivo di Mady Camara, il GM Pinto nelle ultime ore si è concentrato sulla risoluzione della grana-esuberi, piazzando alcune importanti operazioni in uscita. Diawara lascia la capitale e va all’Anderlecht, Calafiori al Basilea, Riccardi al Latina. Sul gong, salta clamorosamente il passaggio di Kluivert al Fulham: mancano i requisiti d’ingresso in Inghilterra causa Brexit, un pasticcio che ha fatto imbufalire la Roma, ora al lavoro per trovare una exit stategy nei tempi strettissimi di questo finale di mercato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) Calcio, , Kluivert stop. Febbrili ore finali di calcioin casa. Ufficializzato l’arrivo di Mady, il GM Pinto nelle ultime ore si è concentrato sulla risoluzione della grana-esuberi, piazzando alcune importanti operazioni in uscita.lascia la capitale e va all’Anderlecht, Calafiori al Basilea, Riccardi al Latina. Sul gong, salta clamorosamente il passaggio di Kluivert al Fulham: mancano i requisiti d’ingresso in Inghilterra causa Brexit, un pasticcio che ha fatto imbufalire la, ora al lavoro per trovare una exit stategy nei tempi strettissimi di questo finale di. L'articolo proviene da Italia Sera.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Roma, bloccata la cessione di #Kluivert al #Fulham Negato il permesso di lavoro all'olandese… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Roma, fatta per #Calafiori al #Basilea Nelle prossime ore visite e firma #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Roma, trovato l'accordo per #Camara dall'Olympiakos Il centrocampista domani in città per le vis… - ericdraven667 : @McVirga86 @Alex_Cavasinni Alla Roma non gli si può dire nulla, ha fatto un mercato da 10 +, quello che dovevamo fare noi - TuttoASRoma24 : Marco Amelia a Il Salotto del Calcio: “Mercato Roma da 10, la piazza è maturata” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -