Roma, il 3 e il 4 settembre open day per le carte d’identità elettroniche (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma – Proseguono anche nel mese di settembre gli open Day con prenotazione dedicati alle carte d’identità elettroniche. Nella giornata di sabato 3 settembre sarà possibile, infatti, fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici del Municipio VII, nella sede di Piazza Cinecittà 11. Come di consueto, oltre agli uffici municipali, saranno aperti a Roma anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, sia sabato 3 settembre dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 4 settembre dalle 8.30 alle 12.30. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 1 settembre 2022)– Proseguono anche nel mese digliDay con prenotazione dedicati alle. Nella giornata di sabato 3sarà possibile, infatti, fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici del Municipio VII, nella sede di Piazza Cinecittà 11. Come di consueto, oltre agli uffici municipali, saranno aperti aanche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, sia sabato 3dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 4dalle 8.30 alle 12.30. Per poter richiedere la cartain occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, ...

