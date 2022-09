Pjaca e Arthur salutano la Juventus, Fagioli rimane in bianconero? (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo aver ufficializzato Paredes, ultimo innesto in entrata, ora i bianconeri , a poche ore dalla chiusura del stando, stanno procedendo a sfoltire la rosa con la cessione di qualche elemento non facente più parte del progetto tecnico. Su tutti, Pjaca e Arthur, che lasciano la Juventus in prestito rispettivamente per Empoli e Liverpool. Incerto, invece, il destino di Nicolò Fagioli che, a meno di clamorose offerte dell’ultimo ora, dovrebbe rimanere a disposizione di Allegri. Pjaca E Arthur: QUALI SONO I TERMINI DELLE DUE OPERAZIONI? Per il centrocampista brasiliano si è trattato di una destinazione a sorpresa. Da giorni, infatti, era in trattativa con lo Sporting Lisbona, poi nella notte è arrivata la chiamata inaspettata del tecnico del Liverpool, Klopp, che lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo aver ufficializzato Paredes, ultimo innesto in entrata, ora i bianconeri , a poche ore dalla chiusura del stando, stanno procedendo a sfoltire la rosa con la cessione di qualche elemento non facente più parte del progetto tecnico. Su tutti,, che lasciano lain prestito rispettivamente per Empoli e Liverpool. Incerto, invece, il destino di Nicolòche, a meno di clamorose offerte dell’ultimo ora, dovrebbere a disposizione di Allegri.: QUALI SONO I TERMINI DELLE DUE OPERAZIONI? Per il centrocampista brasiliano si è trattato di una destinazione a sorpresa. Da giorni, infatti, era in trattativa con lo Sporting Lisbona, poi nella notte è arrivata la chiamata inaspettata del tecnico del Liverpool, Klopp, che lo ...

