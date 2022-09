Noah Baumbach si addentra in un territorio inesplorato con Rumore bianco (Di giovedì 1 settembre 2022) Il regista non riesce a risolvere il suo primo adattamento, che porta su Netflix un libro notoriamente poco cinematografico. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 settembre 2022) Il regista non riesce a risolvere il suo primo adattamento, che porta su Netflix un libro notoriamente poco cinematografico.

WeCinema : Adam Driver, protagonista di 'White noise' diretto da Noah Baumbach, calca il red carpet. ?? Il film apre ufficialme… - NetflixIT : Chi vorrebbe essere al posto di Noah Baumbach: ??????? #Venezia79 - WeCinema : ? #Venezia79: apertura con 'White Noise' di Noah Baumbach, tra i più attesi Timothée Chalamet con 'Bones and all' e… - spoileralertcin : Adam Driver e Greta Gerwig in Rumore Bianco (2022) per la regia di Noah Baumbach #film #movie #cinema #cinefilo… - CineGiornale1 : Rumore Bianco: recensione del nuovo film di Noah Baumbach – Venezia 79 -