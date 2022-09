Myanmar, non c’è pace per i Rohingya. Solo nei primi 7 mesi del 2022 ci sono stati 11mila morti (Di giovedì 1 settembre 2022) Non c’è pace per i Rohingya del Myanmar. 5 anni dopo la sanguinosa operazione lanciata dall’esercito birmano nessuno infatti ancora è stato incriminato per le gravissime violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani, che hanno portato alla fuga di centinaia di migliaia di persone, costrette ad abbandonare case ed averi per scampare alla violenza ed alla morte. La denuncia viene da Amnesty International che chiede sia fatta giustizia per questa minoranza etnica di fede musulmana che risiede principalmente nello stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh, i cui componenti fanno parte degli strati più poveri della popolazione. Solo nei primi sette mesi del 2022 in Myanmar ci sono stati almeno ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 1 settembre 2022) Non c’èper idel. 5 anni dopo la sanguinosa operazione lanciata dall’esercito birmano nessuno infatti ancora è stato incriminato per le gravissime violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani, che hanno portato alla fuga di centinaia di migliaia di persone, costrette ad abbandonare case ed averi per scampare alla violenza ed alla morte. La denuncia viene da Amnesty International che chiede sia fatta giustizia per questa minoranza etnica di fede musulmana che risiede principalmente nello stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh, i cui componenti fanno parte degli strati più poveri della popolazione.neisettedelincialmeno ...

amnestyitalia : Cinque anni dopo, i #rohingya rimasti nello stato di Rakhine non hanno la libertà di movimento e sono privati di al… - MokaMottin : @emiferri91 Le guerre nel mondo sono oggi quasi 60. Dall’Afghanistan, alla Libia, al Myanmar, alla Palestina, alla… - SaveMyanmarPeo2 : RT @Luce_news: Myanmar, non c’è pace per i Rohingya. Solo nei primi sette mesi del 2022 ci sono stati almeno 11mila morti - Luce_news : Myanmar, non c’è pace per i Rohingya. Solo nei primi sette mesi del 2022 ci sono stati almeno 11mila morti - bibillaqueen : RT @RetePaceDisarmo: @ilmanifesto Dallo Yemen all'Ucraina, dalla Siria al Myanmar, il Trattato #ATT ha un ruolo da svolgere su situazioni c… -