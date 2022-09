Mosca, il Cremlino commenta lo stop ai visti per i russi: «Una decisione assurda». Lavrov: «Serve una risposta mirata agli autori delle sanzioni» (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo l’annuncio dell’Alto rappresentante della politica estera dell’Ue Josep Borrell riguardo la sospensione dell’accordo tra russia e Unione europea sulla facilitazione dei visti, arrivano le reazioni di Mosca. Secondo quanto riporta Interfax, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha affermato che la russia non dovrebbe replicare le restrizioni dell’Ue sul rilascio dei visti ai cittadini russi. A suo dire, dovrebbe piuttosto dare una risposta mirata agli autori delle sanzioni. Il Cremlino invece avrebbe bollato la scelta europea come una decisione «assurda». «Dobbiamo ancora discuterne, ma credo che non ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo l’annuncio dell’Alto rappresentante della politica estera dell’Ue Josep Borrell riguardo la sospensione dell’accordo traa e Unione europea sulla facilitazione dei, arrivano le reazioni di. Secondo quanto riporta Interfax, il ministro degli Esteri russo, Sergej, ha affermato che laa non dovrebbe replicare le restrizioni dell’Ue sul rilascio deiai cittadini. A suo dire, dovrebbe piuttosto dare una. Ilinvece avrebbe bollato la scelta europea come una». «Dobbiamo ancora discuterne, ma credo che non ...

