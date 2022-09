Morta investita da una moto | sul web le immagini choc dell’impatto VIDEO

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sonodrammatiche quelle contenute nelpubblicato su Instagram dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, fotogrammi che riguardano il gravissimo incidente stradale avvenuto la notte tra domenica e lunedì scorsi, costato la vita di Evira Zibra, la 34ennee uccisa da un centauro che, a notte fonda, procedeva, impennando, a tutta velocità lungo via Caracciolo. La giovane, cameriera in un bar che si trova nei pressi del luogo dove è avvenuto l’incidente, aveva terminato il suo turno di lavoro. E’ rimasta gravemente ferita dall’impatto, violentissimo, come si evince dal. Ferite rivelatesi letali, che non le hanno lasciato scampo. Nelleregistrate da un sistema disorveglianza ...

... la 34ennee uccisa da una moto pirata che impennava a tutta velocità a via Caracciolo. ... "Sono il collega della ragazza che èdavanti ai miei occhi a via Caracciolo. Sul lungomare non ...così la giovane donna che, al termine del suo turno di lavoro in uno chalet del lungomare, nella notte fra sabato e domenica è statamentre attraversava la strada. "Èdavanti ...Ci saranno i familiari, ma anche commercianti, cittadini, esponenti di Europa Verde e i conduttori del programma radiofonico "La Radiazza" alla manifestazione organizzata a Napoli per le 11 di domani, ...Le immagini, restituite da una delle telecamere degli ormeggi di Mergellina, sono chiarissime. Domani alle 11 manifestazione di solidarietà in via Caracciolo ...