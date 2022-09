Montella saluta Balotelli: «Ti auguro un altro decollo, una discussione non cancella il nostro feeling» (Di giovedì 1 settembre 2022) L’allenatore dell’Adana Demirspor Montella ha salutato sui social Mario Balotelli, ormai un nuovo calciatore dal Sion Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, attraverso il suo profilo Instagram ha salutato Mario Balotelli in procinto di trasferirsi in Svizzera al Sion. IL MESSAGGIO – «Caro Mario ti auguro un altro decollo in questa nuova tappa della tua carriera. Ricordati che hai tutto per “volare” ancora. Una discussione tra uomini non cancella il nostro feeling e le soddisfazioni che abbiamo vissuto insieme all’Adana Demirspor. Ti seguirò da lontano: gol, assist, colpi di genio… Fai vedere chi sei. Un abbraccio dal tuo mister». ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) L’allenatore dell’Adana Demirsporhato sui social Mario, ormai un nuovo calciatore dal Sion Vincenzo, allenatore dell’Adana Demirspor, attraverso il suo profilo Instagram hato Marioin procinto di trasferirsi in Svizzera al Sion. IL MESSAGGIO – «Caro Mario tiunin questa nuova tappa della tua carriera. Ricordati che hai tutto per “volare” ancora. Unatra uomini nonile le soddisfazioni che abbiamo vissuto insieme all’Adana Demirspor. Ti seguirò da lontano: gol, assist, colpi di genio… Fai vedere chi sei. Un abbraccio dal tuo mister». ...

