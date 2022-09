cmdotcom : LE PAGELLE. Nessuno come la #Juve, ma lo scudetto è un'altra cosa. #Milan meglio dell'#Inter, certezza #Roma e rebu… - leclercbatch : Pagelle di Juve-Spezia che non interessano a nessuno: Tek/Perin SV Danilo 4 Gatti 6 Bremer 6 De Sciglio 4 Locatell… - FernandoCorti1 : @CdT_Online la battuta è servita, tifosi scontenti delle decisioni food & beverage vai a sfamarli col mercato, sta… - fantapiu3 : #SerieA: le pagelle di #Fantapiu3 di #SpeziaSassuolo #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - maxligart : @AlfredoPerrino @90ordnasselA Brozo è inguardabile da inizio campionato ma nessuno lo ha notato, specialmente gli e… -

Calciomercato.com

Anche nei casi in cui l'attaccante riesce ad uscire vincitore dal contrasto, non ha poicui scaricare il pallone. Le occasioni da gol sono rare. La Juventus si rende pericolosa su calcio d'...Ledella 4giornata di Serie A: LE BOCCIATE Monza voto 4,5 : Ancora fermi a zero punti dopo ... Non temono, giocando a testa alta anche in uno degli stadi più bollenti d'Italia. Colombo è ... LE PAGELLE. Nessuno come la Juve, ma lo scudetto è un'altra cosa. Milan meglio dell'Inter, certezza Roma e rebus Napoli Il Napoli ha fatto un grande colpo di mercato, ma nessuno lo pubblicizza, ieri dal Maradona è arrivata la conferma finale.La Juventus torna a vincere con Vlahovic, il Napoli invece si ferma al Maradona. Milan inconcludente, mentre l’Inter ricomincia a carburare. Viola KO ...