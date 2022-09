Irene Grandi: “In crisi, disperata. Niente mi dava più soddisfazione”, ecco che cosa fa oggi la cantante (Di giovedì 1 settembre 2022) Negli anni ’90 il pubblico l’ha conosciuta per la sua anima rock che le ha permesso di inanellare un successo discografico dopo l’altro, oggi quella ragazza ha lasciato il posto a una versione diversa di Irene Grandi. La cantante, 53 anni, è diventata istruttrice di yoga. Tutto è iniziato nel 2010, durante una profonda crisi personale. “Mi ero accorta che tutto quello per il quale avevo lavorato non mi dava più soddisfazione. I miei punti di riferimento erano volati via. In crisi, disperata, stanchissima decisi di partire da sola, per Bali. Scoprii un altro mondo, legato alla spiritualità. È stata una purificazione generale. Sono tornata in forma smagliante ”. Intervistata dal Corriere della Sera l’artista, che fa ancora musica ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Negli anni ’90 il pubblico l’ha conosciuta per la sua anima rock che le ha permesso di inanellare un successo discografico dopo l’altro,quella ragazza ha lasciato il posto a una versione diversa di. La, 53 anni, è diventata istruttrice di yoga. Tutto è iniziato nel 2010, durante una profondapersonale. “Mi ero accorta che tutto quello per il quale avevo lavorato non mipiù. I miei punti di riferimento erano volati via. In, stanchissima decisi di partire da sola, per Bali. Scoprii un altro mondo, legato alla spiritualità. È stata una purificazione generale. Sono tornata in forma smagliante ”. Intervistata dal Corriere della Sera l’artista, che fa ancora musica ma ...

