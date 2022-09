Inter, sta arrivando Acerbi: ecco come si è sbloccato l’affare (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo l’iniziale no di Steven Zhang, l’Inter sta chiudendo per il prestito di Francesco Acerbi dalla Lazio di Lotito. Dopo la sconfitta netta contro la Lazio di Maurizio Sarri, l’Inter ha battuto l’altro ieri sera la Cremonese con il risultato di 3-1. I nerazzurri, infatti, hanno vinto contro il team di Alvini con le reti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo l’iniziale no di Steven Zhang, l’sta chiudendo per il prestito di Francescodalla Lazio di Lotito. Dopo la sconfitta netta contro la Lazio di Maurizio Sarri, l’ha battuto l’altro ieri sera la Cremonese con il risultato di 3-1. I nerazzurri, infatti, hanno vinto contro il team di Alvini con le reti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : Si sta sbloccando #Acerbi all'@Inter ??#skycalciomercatoday @SkySport - FBiasin : Il #BayerLeverkusen sta parlando con l’agente di #Gosens, al momento non è ancora arrivata alcuna offerta all’#Inter. Ovviamente, arriverà. - BullaInterista : @interismo2010 Il bene dell'Inter non lo sta facendo chi sta molto molto molto più in alto di me e te - DonaFCIM : Sta arrivando… O’ Fenomeno @Acerbi_Fra ???? #acerbinonlovogliamo #Inter #Calciomercato #FCIM #Inzaghi71 - MarcoManny : @DiMarzio @Inter @SkySport Sta maturando Acerbi all'Inter -