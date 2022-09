Il pareggio contro il Lecce lo ha reso chiaro: Lobotka è l’unico irrinunciabile del Napoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Il pareggio ottenuto contro il Lecce rappresenta per il Napoli il primo passo falso di questa stagione. L’1-1 del Maradona ha davvero il sapore di una sconfitta e sembra un preoccupante ritorno al trend dello scorso campionato, dove gli azzurri persero tanti punti preziosi in gare casalinghe contro le piccole. Stanno facendo discutere in questo post partita le scelte di formazione di Spalletti: l’allenatore azzurro ha infatti effettuato un turnover molto ampio, facendo riposare tanti degli 11 calciatori confermati per tutte le prime tre gare del campionato, in particolare Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Lozano, Zielinski e Kvartskhelia. Peccato che i giocatori che li hanno rilevati, eccetto alcune eccezioni, hanno praticamente tutti deluso: molto male soprattutto i neo acquisti ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilottenutoilrappresenta per ilil primo passo falso di questa stagione. L’1-1 del Maradona ha davvero il sapore di una sconfitta e sembra un preoccupante ritorno al trend dello scorso campionato, dove gli azzurri persero tanti punti preziosi in gare casalinghele piccole. Stanno facendo discutere in questo post partita le scelte di formazione di Spalletti: l’allenatore azzurro ha infatti effettuato un turnover molto ampio, facendo riposare tanti degli 11 calciatori confermati per tutte le prime tre gare del campionato, in particolare Rrahmani, Mario Rui,, Lozano, Zielinski e Kvartskhelia. Peccato che i giocatori che li hanno rilevati, eccetto alcune eccezioni, hanno praticamente tutti deluso: molto male soprattutto i neo acquisti ...

juventusfc : La splendida punizione di #DV9 non basta: contro l'@officialASRoma finisce in pareggio. Guarda gli highlights di #JuveRoma ?? - OptaPaolo : 0 - L’Inter è imbattuta contro il Bayern Monaco in sfide in competizioni europee giocate lontane da casa, grazie a… - SportdelSud : ???? Il #Napoli non va oltre il pareggio contro un umile #Lecce. Ecco spiegato, anche ai più miscredenti, a cosa sar… - MicheleTorreFNS : @FrancescoRoma78 Ci ho pensato, ma avevi l'occasione per andare a Roma a giocarti la leadership contro la Lazio. Pe… - serieAnews_com : ? Niente da fare per il #Toronto: #Bernardeschi va in gol, ma finisce 2-2 contro gli #LAGalaxy -