I capelli incastrati nel nastro dei bagagli | morte choc per una 26enne

(Di giovedì 1 settembre 2022) Iimpigliati neldei. Così è morta Jermani Thompson, 26 anni, addetta aidell’aeroporto di New Orleans, negli Stati Uniti d’America. L’incidente è avvenuto quando la donna stava scaricando un aereo della Frontier Airlines parcheggiato all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans intorno alle 22:00 di martedì. Secondo un portavoce dell’aeroporto che ha parlato con WVUE-TV, idella ventiseienne si sono aggrovigliati nei macchinari che caricano ie li trasportano all’interno dello scalo ed è morta a causa delle ferite riportate alla testa. L’orribileè avvenuta sul “piazzale”, dove gli aeroplani vengono caricati e scaricati prima e dopo i voli. In quel momento Jermani Thompson, 26 anni, addetta ai ...

