Ho visto Maradonjic

(Di giovedì 1 settembre 2022) Si dice che i nostri tempi ci abbiano assuefatto all’imponderabile, ma anche il più disincantato di noi avrebbe fatto fatica a immaginare che nell’estate del 2022 avrebbe letto della rinascita di Nemanja Radonjic. 26 anni, la barba rada, le sopracciglia luciferine da cattivo dei fumetti, Radonjic non è troppo diverso da quando a nemmeno 18 anni arrivò per la prima volta in Italia. Sul suo talento ci aveva scommesso oltre quattro milioni di euro l’unica persona con l’incoscienza per farlo, Walter Sabatini. Al suo arrivo l’ex DS della Roma, con il solito gusto per l’esagerazione, invitò i giornalisti a cercarlo in futuro se si fosse sbagliato su di lui: «Ha un talento immenso». In questi giorni, dopo le prime buone prestazioni con la maglia del Torino, qualcuno effettivamente è andato a cercarlo e lui non si è fatto pregare per ricordare a tutti che effettivamente non si sbagliava: ...