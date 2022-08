Franco Bortuzzo e Manuel non si mettono d’accordo: le parole opposte sul GF Vip (Di giovedì 1 settembre 2022) Nonostante sia stato Manuel Bortuzzo a partecipare al Grande Fratello Vip, anche suo padre Franco Bortuzzo è stato sotto i riflettori ed è finito spesso su settimanali e in diversi programmi televisivi. Dopo le polemiche legate alla fine della storia tra il figlio e Lulù Selassié, l’uomo è tornato a parlare e in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha dichiarato che a Manuel non è piaciuto molto il GF Vip. Franco Bortuzzo: “Non era il programma giusto per lui”. “Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 settembre 2022) Nonostante sia statoa partecipare al Grande Fratello Vip, anche suo padreè stato sotto i riflettori ed è finito spesso su settimanali e in diversi programmi televisivi. Dopo le polemiche legate alla fine della storia tra il figlio e Lulù Selassié, l’uomo è tornato a parlare e in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha dichiarato che anon è piaciuto molto il GF Vip.: “Non era il programma giusto per lui”. “Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. Anon è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto ...

annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Sicuramente le parole di Franco Bortuzzo non avranno fatto piacere ad Alfonso Signorini che è stato un grande sostenitor… - giuseppe_alto : Sicuramente le parole di Franco Bortuzzo non avranno fatto piacere ad Alfonso Signorini che è stato un grande soste… - ChecchinLuigin4 : @Mariste76013281 Intervistato da Novella 2000, Franco Bortuzzo ha così commentato la nuova relazione del figlio: “D… - ChecchinLuigin4 : @Mati68566 Intervistato da Novella 2000, Franco Bortuzzo ha così commentato la nuova relazione del figlio: “Dopo l’… - Alessan67416970 : RT @Novella_2000: 'Il GF Vip non era la trasmissione giusta per lui': il padre di Manuel Bortuzzo svela i motivi -