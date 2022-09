Femminicidio a Villa Castelli | Giuseppina uccisa dal suo ex mentre andava a lavorare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 1 settembre 2022) Non si ferma la scia di sangue, non si ferma il “contatore”. E anche oggi, tragicamente, dobbiamo aggiungere un nome alla lista di donne uccise nel nostro paese. Cresce di giorno in giorno il numero di femminicidi in Italia e il numero di donne uccise da un ex. Oggi è accaduto in Puglia. Una donna di 47 anni è stataa colpi di fucile a(Brindisi) dal suo ex compagno, di 52 anni, che poi si è suicidato impiccandosi nella propria abitazione. Il nome da scrivere in una lista che sembra non finire, è quello diFumarola. Diciamo sempre che queste donne uccise non sono numeri, non sono nomi di un elenco, che ogni storia dovrebbe servire per evitare che ce ne siano altre. E invece, ogni giorno, un’altra donna, viene barbaramente ammazzata.stava andando a ...