F1: Leclerc, 'abbiamo capito cosa è successo a Spa, in Olanda sarà diverso' (Di giovedì 1 settembre 2022) Zandvoort, 1 set. - (Adnkronos) - “abbiamo qualche idea di quello che è successo a Spa, ma qui in Olanda sarà totalmente diverso”. Lo dice Charles Leclerc nel giovedì che apre il fine settimana del Gp d'Olanda Zandvoort. “Dobbiamo però avere chiara la situazione – ha aggiunto il ferrarista – perché a Monza potremmo ritrovare una situazione simile a quella del Belgio". "E' importante in chiave 2023, ma soprattutto per quest'anno tornare vicini a Red Bull e vincere. Partiamo col voler vincere qui a casa di Max, poi a Monza. Dobbiamo chiudere al meglio questa stagione pensando gara per gara", conclude il 24enne monegasco. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Zandvoort, 1 set. - (Adnkronos) - “qualche idea di quello che èa Spa, ma qui intotalmente”. Lo dice Charlesnel giovedì che apre il fine settimana del Gp d'Zandvoort. “Dobbiamo però avere chiara la situazione – ha aggiunto il ferrarista – perché a Monza potremmo ritrovare una situazione simile a quella del Belgio". "E' importante in chiave 2023, ma soprattutto per quest'anno tornare vicini a Red Bull e vincere. Partiamo col voler vincere qui a casa di Max, poi a Monza. Dobbiamo chiudere al meglio questa stagione pensando gara per gara", conclude il 24enne monegasco.

Expo2104 : @samcro0501 Allora mon tifare. Semplice, non esultare e non godere delle Vittorie, così non stai male nelle sconfit… - Only_Leclerc : RT @leclercxmarti: comunque mi fa ridere che lando e luisa abbiamo annunciato che si sono lasciati il giorno del compleanno di carlos?? - Sabrina63967774 : RT @Roberta07love: Leclerc: 'Abbiamo vissuto giorni molto difficili, ieri abbiamo perso un amico. Vorrei dedicare la mia prima vittoria a l… - Roberta07love : Leclerc: 'Abbiamo vissuto giorni molto difficili, ieri abbiamo perso un amico. Vorrei dedicare la mia prima vittori… - frazeppelin : @poesiadeimotori @___sparky____ @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Ci abbiamo creduto tantissimo ?? -