Dalla Chiesa | a 40 anni dall’omicidio Palermo ricorda il generale

(Adnkronos) – La Prefettura di Palermo e il Comando Legione Carabinieri 'Sicilia', in occasione del 40° anniversario del barbaro agguato in cui persero la vita il generale di Corpo d'Armata Carlo Alberto Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo, la consorte Emanuela Setti Carraro e l'Agente Scelto Domenico Russo, hanno organizzato a Palermo diversi eventi commemorativi. Domani, alle 19 ci sarà il disvelamento di una targa in memoria del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa presso la Prefettura. Alle 21 si terrà il concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri a Palazzo Reale, organizzato con l'Assemblea Regionale Siciliana e la 'Fondazione Federico II'. Sabato, 3 settembre, alle nove si terrà la deposizione di un cuscino di fiori al busto ...

