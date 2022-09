Cosa dice il rapporto Onu che inchioda Pechino sullo Xinjiang (Di giovedì 1 settembre 2022) A poche ore che scadesse il mandato di Michelle Bachelet come Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stato finalmente pubblicato il report sulle violazioni in atto nella regione dello Xinjiang e i crimini commessi contro la minoranza etnica uigura. Nell’atteso documento, che Bachelet aveva promesso di presentare prima della fine del suo mandato, nonostante le pressioni ricevute dal governo di Pechino, l’Onu ha chiaramente accusato la Cina di “gravi violazioni dei diritti umani”. Gli investigatori hanno affermato di aver trovato prove “credibili” di torture contro gli uiguri, etnia turcofona di religione islamica che vive nello Xinjiang, nel nord-ovest del Paese. Hanno anche notato che i membri della comunità uigura avevano affrontato “sistemi di detenzione arbitraria” e alcuni erano stati sottoposti a “modelli di ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 settembre 2022) A poche ore che scadesse il mandato di Michelle Bachelet come Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stato finalmente pubblicato il report sulle violazioni in atto nella regione delloe i crimini commessi contro la minoranza etnica uigura. Nell’atteso documento, che Bachelet aveva promesso di presentare prima della fine del suo mandato, nonostante le pressioni ricevute dal governo di, l’Onu ha chiaramente accusato la Cina di “gravi violazioni dei diritti umani”. Gli investigatori hanno affermato di aver trovato prove “credibili” di torture contro gli uiguri, etnia turcofona di religione islamica che vive nello, nel nord-ovest del Paese. Hanno anche notato che i membri della comunità uigura avevano affrontato “sistemi di detenzione arbitraria” e alcuni erano stati sottoposti a “modelli di ...

