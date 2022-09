Centro coordinamento Salernitana Club: nomina per Carlo Balbiani (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Centro di coordinamento Salernitana Club comunica di aver nominato il suo delegato ai rapporti con la Us Salernitana 1919. L’incarico, conferito dal CCSC nella persona del presidente Riccardo Santoro, sarà rivestito dall’ avvocato Carlo Balbiani sempre appassionato e tifoso competente della Salernitana. “È una ulteriore risorsa a disposizione del Centro coordinamento che in questo modo può coprire un tassello sociale tuttora mancante – ha commentato il presidente del CCSC Riccardo Santoro – la scelta è ricaduta sull’ avvocato Balbiani in quanto siamo tutti consapevoli delle sue doti umane, professionali e sportive. Auguriamo all’ avvocato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ildicomunica di averto il suo delegato ai rapporti con la Us1919. L’incarico, conferito dal CCSC nella persona del presidente Riccardo Santoro, sarà rivestito dall’ avvocatosempre appassionato e tifoso competente della. “È una ulteriore risorsa a disposizione delche in questo modo può coprire un tassello sociale tuttora mancante – ha commentato il presidente del CCSC Riccardo Santoro – la scelta è ricaduta sull’ avvocatoin quanto siamo tutti consapevoli delle sue doti umane, professionali e sportive. Auguriamo all’ avvocato ...

