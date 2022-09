Atalanta, Sky: ” Il Leicester piomba su Jeremie Boga” (Di giovedì 1 settembre 2022) Atalanta Boga- Sessione di rifinitura stamane per i Bergamaschi, in preparazione per la gara di stasera contro il Torino, alle ore 20:45. Ultime ore di mercato in casa Bergamasca, dove gli Atalantini vogliono chiudere le ultime cessioni e provare a piazzare degli acquisti. Ieri sul sito ufficiale dei Lombardi, è arrivata la rescissione consensuale di Josip Ilicic. A sorpresa, però anche l’attaccante ivoriano,Jeremie Boga potrebbe lasciare l’Atalanta in questi due ultimi giorni di mercato, infatti sul giocatore c’è forte l’interesse del Leicester che ha già avviato i contatti tramite l’intermediario Busardò. Tra Boga e Gasperini non risulta esserci un buon feeling dal punto di vista tecnico, infatti finora l’ivoriano ha trovato poco spazio. Ore di attesa per la ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 1 settembre 2022)- Sessione di rifinitura stamane per i Bergamaschi, in preparazione per la gara di stasera contro il Torino, alle ore 20:45. Ultime ore di mercato in casa Bergamasca, dove gli Atalantini vogliono chiudere le ultime cessioni e provare a piazzare degli acquisti. Ieri sul sito ufficiale dei Lombardi, è arrivata la rescissione consensuale di Josip Ilicic. A sorpresa, però anche l’attaccante ivoriano,potrebbe lasciare l’in questi due ultimi giorni di mercato, infatti sul giocatore c’è forte l’interesse delche ha già avviato i contatti tramite l’intermediario Busardò. Trae Gasperini non risulta esserci un buon feeling dal punto di vista tecnico, infatti finora l’ivoriano ha trovato poco spazio. Ore di attesa per la ...

sportli26181512 : Atalanta-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari: Scendono in campo oggi giovedì 1^ settembre alle 18.30 At… - Paolo_Bargiggia : Sky – Boga e il futuro tra Atalanta e Leicester: ecco cosa filtra - sportli26181512 : Atalanta, Palomino ascoltato dalla procura antidoping: Il difensore dell'Atalanta giovedì mattina è stato ascoltato… - ICDb_tv : Atalanta vs Torino is on Sky Sport Bar Italia / HD. With commentary from Nicolò Ramella. Reporter is Massimiliano N… - marinabeccuti : Sky Sport: problemi fra Atalanta e Leicester per Boga e così Praet si allontana dal Torino -